Il paese più bello di Italia: ecco qual è il borgo dei borghi

Secondo voi qual è il paese più bello di tutta Italia? Ne avete uno nel cuore a cui siete legati e che rappresenta il vostro borgo dei borghi?

Girando da Nord a Sud in Italia ci sono migliaia di piccoli centri bellissimi con scorci pittoreschi e panorami meravigliosi che vale la pena visitare per scoprire l’anima più autentica degli abitanti del nostro Paese.

Anche all’estero l’Italia è vista come una terra da esplorare per godere non solo della bellezza della natura ma anche del buon cibo e dell’accoglienza che caratterizza la popolazione.

Stavolta a decretare i migliori borghi d’Italia da visitare è stata la rivista specializzata in viaggi e turismo Travel + Leisure, che ha pubblicato una lista di 12 mete italiane da non perdere, Quale sarà il borgo dei borghi secondo gli americani?

Andiamo alla scoperta dei borghi più belli d’Italia secondo la classifica di Travel + Leisure

Sono dodici i piccoli borghi da visitare suggeriti ai loro lettori dagli esperti della rivista Travel + Leisure che, oltre alle classiche mete turistiche italiane più gettonate e famosissime come le città d’arte e i grandi centri urbani ha indicato i centri più piccoli e i paesi in cui “vedere l’Italia come la vedono i locali”.

Non c’è una vera e propria classifica che decreti il paese più bello d’Italia secondo gli americani, tra l’altro non sono rappresentate nemmeno tutte le regioni. Diciamo però che ciascuna di queste località è da considerare come un piccolo gioiello da conoscere, rivalutare, esplorare. Un po’ come il Borgo più bello d’Italia 2024 che ha vinto il concorso indetto dal Kilimangiaro.

I borghi gioiello

Partiamo dalle Isole. In Sicilia la meta da visitare per gli amanti della spiaggia e del mare è San Vito Lo Capo che offre tante occasioni di svago anche a livello culturale e gastronomico, tra festival e sagre da non perdere.

Vicino ci sono due riserve naturali, Monte Cofano e Zingaro, da visitare per chi ama il contatto con la natura. In Sardegna si può visitare Bosa sul fiume Temo con i suoi edifici dipinti con colori pastello.

Torniamo al Nord dove in Veneto è indicata Cortina d’Ampezzo, la “Regina delle Dolomiti”. Certamente molto apprezzata per chi ama la settimana bianca e gli sport invernali dato che è una stazione sciistica famosa e frequentata dai VIP.

In Friuli Venezia Giulia c’è Palmanova con le sue mura a forma di stella che sono Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e la piazza a forma esagonale. La meta in Emilia Romagna è Brisighella, che ospita la sagra del carciofo in primavera e quella del tartufo a novembre.

Porto Venere in Liguria strega con i suoi carrugi e il lungomare in stile genovese, mentre in Toscana è degna di nota Anghiari. Si trova sulla collina al confine con l’Umbria, dove la rivista indica Norcia come uno dei borghi gioiello da visitare in Italia.

Sempre in Centro Italia la rivista premia Treia, nelle Marche in provincia di Macerata, e Civita di Bagnoregio nel Lazio. Mentre al Sud la lista si completa con Tropea, perla della cosiddetta “Costa degli Dei” in Calabria e Otranto in Puglia.