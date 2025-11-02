La zona del contorno occhi è la più delicata del viso: è qui che compaiono per primi segni del tempo, rughe e occhiaie. Non sorprende, quindi, che i prodotti dedicati a questa parte del viso siano tra i più ricercati del momento. Negli ultimi mesi, il mondo del beauty è impazzito per un siero giapponese che promette uno sguardo più giovane e riposato: la crema contorno occhi di Nameraka Honpo, diventata virale sui social per la sua capacità di idratare, levigare e illuminare la zona perioculare, donando un aspetto più riposato e giovane anche alle pelli mature.

Ingredienti chiave: soia e retinolo

La formula della Nameraka Honpo Eye Cream è un piccolo capolavoro di dermocosmesi giapponese.

Tra gli attivi principali troviamo:

Derivati della soia (soymilk, isoflavoni, proteine di soia, estratto di semi di soia): ricchissimi di fitoestrogeni, aiutano a stimolare la produzione di collagene , migliorano l’elasticità cutanea e contrastano la perdita di tono tipica del contorno occhi dopo i 40 anni.

ricchissimi di fitoestrogeni, aiutano a , migliorano l’elasticità cutanea e contrastano la perdita di tono tipica del contorno occhi dopo i 40 anni. Retinolo e Retinyl Palmitate: due forme di vitamina A che riducono le rughe sottili , uniformano la grana della pelle e favoriscono il rinnovamento cellulare.

due forme di vitamina A che , uniformano la grana della pelle e favoriscono il rinnovamento cellulare. Ceramidi (Ceramide NG): rinforzano la barriera cutanea e prevengono la disidratazione , mantenendo la pelle morbida e levigata.

rinforzano la barriera cutanea e , mantenendo la pelle morbida e levigata. Squalano e olio di Macadamia: nutrienti e setosi, apportano lipidi naturali che donano comfort immediato e riducono la sensazione di pelle secca o tesa.

nutrienti e setosi, apportano che donano comfort immediato e riducono la sensazione di pelle secca o tesa. Vitamina E e C (Tocoferolo, Sodio Ascorbato): potenti antiossidanti che proteggono dai radicali liberi e dallo stress ossidativo.

Un mix bilanciato tra scienza e natura, che agisce in sinergia per contrastare i segni del tempo e ridare vitalità allo sguardo.

Texture leggera ma efficace

La crema ha una texture cremosa ma non grassa, che si assorbe facilmente senza lasciare residui.

Perfetta sia al mattino, come base per il make-up, sia alla sera come trattamento intensivo, rende la pelle più compatta e idratata già dopo poche applicazioni.

Molte beauty lover giapponesi la definiscono “la crema che risveglia lo sguardo” — e leggendo le recensioni, è facile capire perché: attenua borse e linee d’espressione, lasciando la zona perioculare liscia e radiosa.

Effetto “lift naturale”: cosa dice la scienza

L’abbinamento tra retinolo e isoflavoni di soia è uno dei più studiati nel campo dell’anti-age. Entrambi stimolano la sintesi di collagene ed elastina, migliorando progressivamente la compattezza della pelle. Inoltre, i fitoestrogeni della soia aiutano a compensare la perdita ormonale che rende la pelle più sottile e fragile dopo la menopausa — motivo per cui questa crema è particolarmente apprezzata dalle donne over 50.

Minimalismo giapponese, risultati visibili

Come tutte le formulazioni Nameraka Honpo, anche questa eye cream segue i principi del minimalismo giapponese: pochi ingredienti selezionati, alta tollerabilità e un approccio preventivo più che correttivo.

Non promette miracoli in pochi giorni, ma risultati progressivi e duraturi, nel pieno rispetto dell’equilibrio cutaneo.

Le recensioni parlano chiaro

Sui forum beauty e su TikTok, molte utenti raccontano di aver notato differenze già dopo due settimane: pelle più elastica, sguardo disteso e trucco che aderisce meglio. Un punto a suo favore? Il rapporto qualità-prezzo, spesso più accessibile rispetto ai brand occidentali di fascia alta, pur offrendo attivi dermatologicamente avanzati.