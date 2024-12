Non tutti i cuccioli hanno la fortuna di trascorrere il Natale in una casa calda e accogliente, ma per i cani ospitati presso il rifugio Human Education Society di Chattanooga, Tennessee, quest’anno le festività sono state comunque straordinarie. Grazie all’impegno dei volontari, travestiti da Babbo Natale, è stato organizzato un momento magico per gli amici a quattro zampe.

Con l’aiuto della comunità, sono state raccolte donazioni per acquistare tanti peluche, disposti poi sul pavimento del rifugio. Ogni cucciolo ha potuto scegliere il proprio regalo preferito, annusando e prendendosi tutto il tempo necessario per decidere quale giocattolo portare nella sua cuccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Humane Educational Society (@heschatt)

Il video dell’evento, condiviso su TikTok, ha raggiunto oltre 31 milioni di visualizzazioni, toccando i cuori di molte persone. Per i cani del rifugio, è stato un Natale di gioia e speranza, con l’augurio che il prossimo possa essere vissuto tra le braccia amorevoli di una famiglia.