In lavastoviglie metti solo pentole, piatti e bicchieri? Hai sempre sbagliato: ecco le funzioni inimmaginabili di cui ti innamorerai

Quando pensavamo che in lavastoviglie avremmo lavato solo piatti, bicchieri e posate, in realtà sbagliavamo di grosso.

È vero che questo tipo di stoviglie continuano ad essere lavate lì, ma dobbiamo conoscere che esistono anche altri tipi di utilizzo della stessa lavastoviglie. Forse, si tratta di qualcosa che va anche al di là delle pure stoviglie stesse.

Di cosa stiamo parlando? Con l’uso di determinati, anche, detersivi o detergenti, alla tua lavastoviglie, puoi chiedere davvero di più. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Come usare la lavastoviglie in modo alternativo

La lavastoviglie, come dice il suo nome, è uno degli elettrodomestici che tutti dovremmo avere in casa. Ci aiuta nella faccenda domestica più “noiosa”, ovvero proprio quella di lavare piatti e stoviglie ma, in realtà, nessuno avrebbe mai pensato che potesse servire anche per altro. In fondo, il suo uso è quello…ma ne siamo certi fino in fondo?

Abbiamo detto sin dall’inizio che, se si chiama lavastoviglie, non è detto che possa pulire solo ed esclusivamente quello. Anche altri piccoli oggetti che non sono solo quelli da cucina, possono essere tranquillamente lavati al suo interno. Pupazzetti di plastica, giocattoli, utensili e le palette per raccogliere la polvere, sono tutti idonei al lavaggio in lavastoviglie.

A questo punto, qualcuno potrebbe storcere il naso perché pensa che “sia impossibile lavare qualcosa che non sia specifico per e della cucina”. Ovviamente, è una specifica da fare sì anche se non sarebbe necessaria, non bisogna caricare insieme in lavastoviglie i piatti e le chiavi inglesi, ma ogni tanto provare ad utilizzare l’elettrodomestico per scopi particolari ci permetterà, anche, di osservare un miglioramento tangibile in termini di pulizia.

Dal lavaggio di alcuni capi alla cottura di alimenti

Un altro modo per poterla utilizzare (sempre con la stessa premessa, ovvero mai unire insieme stoviglie e altri elementi lavabili in lavastoviglie) è lavare al suo interno, anche i cappellini da baseball. Così si avrà la certezza che aloni di sudore e sporco vengano rimossi. Anche qui, è sempre giusto specificarlo, il detergente apposito farà il suo lavoro.

Cuocere in lavastoviglie? No, non vi stiamo raccontando una fiaba di fantascienza, ma tutto ciò che è possibile fare con questo elettrodomestico. Cuocere grazie al vapore, che però non superi i 70°. Il vapore cuoce in modo lento e uniforme, assicurando al cibo la consistenza morbida senza seccarlo. E cosa cuociamo? I filetti di salmone ad esempio. Magari avvolgendoli nella carta stagnola e senza (questo è ovviamente palese) utilizzare alcun detergente per lavastoviglie.

Sembrerebbero alcuni modi anche assurdi di utilizzare la lavastoviglie ma, ripetiamo, se non siete convinti di ciò, lasciamola all’uso per il quale è stata pensata, ovvero quello di lavare tutto ciò che ha a che fare con la cucina.