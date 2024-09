In pochi lo fanno, ma lavare il mocio è molto importante: come igienizzarlo al meglio in poche mosse

Per una corretta igiene in casa anche il mocio deve essere igienizzato: ecco come lavarlo al meglio per non correre pericoli.

Quando si tratta di mantenere la casa ben pulita ed igienizzata è fondamentale che anche il pavimento lo sia. È proprio sulla sua superficie, infatti, che si accumula una grandissima quantità di sporco, soprattutto se in casa si hanno animali o si ha la cattiva abitudine di camminare con le scarpe sporche.

Ecco perché è importante non trascurare mai la sua pulizia e sarebbe opportuno spazzarlo e lavarlo almeno una volta al giorno o al massimo ogni paio di giorni. Solo in questo modo si andrà ad impedire un accumulo eccessivo, non solo di sporco, ma anche di germi e batteri che possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute.

Ma attenzione, perché solo questo non basta, infatti, in molti lo ignorano completamente, ma per un pavimento pulito è fondamentale che anche il mocio lo sia. In effetti, in quanti hanno mai pensato di dover lavare un panno che passa la maggior parte del suo tempo in acqua e detersivo?

Lavare il mocio, ci hai mai pensato? Fai così e in poche mosse tornerà pulito

Potrebbe sembrare un paradosso, visto che il mocio è in continuo contatto con acqua e detersivo, ma in realtà anch’esso necessità di una pulizia profonda ed accurata. Infatti, essendo quasi sempre umido ed entrando continuamente in contatto con lo sporco, sarà proprio terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri.

Ecco che quindi, risulta necessario pulirlo periodicamente, assicurandosi in questo modo di eliminare tutto ciò che potrebbe sporcare nuovamente il pavimento e generare anche cattivi odori per nulla gradevoli. Ma come fare in poche mosse? La risposta è davvero semplicissima, basteranno 2-3 ingredienti che si hanno in casa ed il gioco è fatto.

La prima cosa fondamentale da sapere è che anche il mocio necessita di essere cambiato di frequente. Un tempo specifico non c’è, dipende molto anche da quanto si usa, ma diciamo che sarebbe preferibile averne uno nuovo ogni paio di mesi. Una volta fatto questo, si potrà passare ad una pulizia periodica, per farlo mantenere in perfetto stato.

Per igienizzare a fondo il mocio, ma anche qualsiasi altro tipo di panno che si utilizza per lavare il pavimento, si dovrà prendere il classico secchio e riempirlo con acqua calda. A questo punto si andranno ad aggiungere: poche gocce di detersivo per piatti, aceto e bicarbonato. Ora non resta che immergerlo e lasciarlo in ammollo per qualche minuto. Dopodiché basterà strizzarlo e sarà tornato esattamente come nuovo.