Incendio Monte Mario, il gattino salvato dai Vigili del Fuoco beve il latte nella scatola di cartone VIDEO

Un gattino è stato salvato a Monte Mario, nei pressi di via Romeo Romei a Roma. La zona è stata devastata dal maxi incendio che mercoledì pomeriggio ha quasi coinvolto la sede Rai di via Teulada. Il piccolo era tra gli alberi fumanti nella parte del parco di Monte Mario andato a fuoco. A trarlo in salvo i pompieri e i poliziotti di Roma Capitale. In un video diffuso dal Corriere della Sera si vede il cucciolo intento a bere del latte, al sicuro in una scatola di cartone. Diversi passanti si sono fermati incuriositi ed hanno chiesto se al gatto è stato dato un nome. “È molto ustionato?” ha chiesto una seconda persona che si è messa a sbirciare nello scatolone.

Cosa sappiamo dell’incidente di Monte Mario a Roma: aperta un’inchiesta

La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di come le fiamme si sono divampate e non si esclude la matrice dolosa anche alla luce della ampiezza della zona interessata dalle fiamme. Il procuratore aggiunto Giovanni Conzo è in attesa di una prima informativa da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco intervenuti. Intanto, in queste ore sono proseguite le operazioni di spegnimento e bonifica nell’area di Monte Mario, e in particolare di Villa Mazzanti, da parte di sette squadre dei Vigili del Fuoco. ù