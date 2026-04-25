Instagram ha lanciato in Italia e Spagna, Instants, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta e che scompaiono dopo 24 ore.

“Nessuna modifica, condivisione reale e temporanea”

L’applicazione, disponibile sia per iOs che Android, è legata all’account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione “istantanee” già integrata nei messaggi del social. “Nessuna modifica, condivisione reale e temporanea” recita la scheda informativa a corredo dell’app sugli store digitali.

Un portavoce di Meta ha dichiarato a Business Insider che la nuova app è stata progettata per “offrire alle persone un modo semplice e informale per connettersi con gli amici”.

Gli utenti possono scattare foto utilizzando la fotocamera, inviando i post ai follower di Instagram in comune e agli amici più stretti, ma le opportunità di modifica sono volutamente limitate. Si può aggiungere del testo ma Instants non consente di personalizzare in altro modo i contenuti multimediali.

L’obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici, un concetto suggerito dallo slogan “real life, real quick” (vita reale, davvero veloce). I contenuti sono visibili, per ora, solo su Instants e non anche sulla rete principale di Instagram.