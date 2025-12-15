Due paesi dell’Europa orientale devono registrare dei casi di lebbra, a decenni di distanza dalla sua scomparsa nel continente. Quattro casi in Romania, un caso in Croazia, il morbo di Hansen, questo il nome tassonomicamente corretto, non costringono a un allarme sanitario ma suonano come un avvertimento.

L’incubazione è particolarmente lunga, può superare i dieci anni

Tuti i casi registrati in Romania riguardano delle lavoratrici asiatiche impegnate in un centro massaggi nella città di Cluj-Napoca. In Croazia riguarda un cittadino nepalese residente in Europa da due anni.

La natura poco contagiosa del morbo e la tempestività degli interventi di profilassi rassicurano sul piano sanitario. La lebbra è considerata una malattia ormai dimenticata ma in alcuni Paesi, come la Cina, la lebbra è diventata una malattia endemica, contro la quale si combatte ogni giorno.

“La lebbra è una patologia infettiva di tipo cronico – spiega la professoressa Maria Antonietta Montesu della Clinica dermatologica dell’Aou di Sassari – ed è causata dal Mycobacterium leprae, un batterio che ha un basso potere patogeno. La trasmissione avviene in caso di stretto e prolungato contatto con soggetti infetti. L’incubazione è particolarmente lunga, può superare i dieci anni, con un tempo medio di circa cinque anni”.

In Italia non esiste da alcuni secoli mentre sono stati registrati casi importati da turisti che hanno soggiornato all’estero o da stranieri arrivati nel nostro Paese.