La banana di Maurizio Cattelan all’asta da Sotheby’s per un milione di dollari

L’iconica banana dell’artista Maurizio Cattelan, appesa con lo scotch a una parete, potrebbe essere venduta all’asta per la cifra di un milione di dollari. L’installazione/performance di Cattelan sarà al centro dell’asta di Sotheby’s, che si terrà a New York.

Comedian, la banana di Cattelan

Nel 2019, l’artista Maurizio Cattelan realizzò quella che ad oggi è la sua performance più iconica e famosa. Si tratta di Comedian, meglio conosciuta come La banana, che ha debuttato alla fiera Art Basel di Miami Beach.

“Per me non è uno scherzo, ma un commento sincero e una riflessione su ciò che apprezziamo”, ha dichiarato l’artista in merito alla sua opera. Questa performance, che consiste nell’installazione di una banana gialla attaccata su un muro tramite il nastro adesivo, è stata al centro di alcune controversie e altrettanti casi social.

Nel corso della seconda giornata di esposizione, per esempio, la banana è stata mangiata da un altro artista, che ha trasformato il gesto in una vera e propria performance chiamata Hungry Artist. Questo episodio ha fatto rapidamente il giro del web. Il giorno dopo moltissimi visitatori, giunti in massa, hanno assalito l’opera cercando di divorare la banana, che era stata rimpiazzata con un’altra. L’opera è stata poi rimossa, scatenando i social e alimentando numerosi meme.

La banana di Cattelan all’asta

Per l’opera, come detto, si parla di un possibile valore intorno al milione di dollari. Chi farà un’offerta e riuscirà ad acquistarla, non comprerà naturalmente la stessa banana e lo stesso nastro adesivo delle diverse esposizioni negli anni. Sotheby’s afferma infatti che il frutto è sempre stato pensato per essere sostituito regolarmente.