La Carbonara è la Regina di Roma, ma sei sicura di farla nel modo giusto? La ricetta originale

Piatto classico e tipico di Roma, la Carbonara deve essere fatta in modo perfetto. Ecco come realizzarla secondo la ricetta tradizionale.

La carbonara è senza dubbio uno dei piatti simbolo della cucina romana, amato e celebrato non solo in Italia ma in tutto il mondo. La sua apparente semplicità nasconde però insidie per chi si avventura nella sua preparazione senza conoscere i segreti che rendono questo piatto un vero capolavoro culinario. Spesso oggetto di reinterpretazioni e varianti, è fondamentale tornare alle origini e scoprire la ricetta autentica, quella che da generazioni viene tramandata nelle cucine della capitale.

In un mondo in cui le ricette vengono reinterpretate e modificate continuamente, è rassicurante sapere che ci sono piatti che resistono alle mode e rimangono fedeli alle loro origini. La carbonara è uno di questi, un piatto che rappresenta l’anima di Roma e che, se preparato nel modo giusto, regala un’esperienza culinaria indimenticabile.

La ricetta originale per una perfetta Carbonara

Per preparare una carbonara a regola d’arte, è essenziale partire dagli ingredienti giusti. Gli spaghetti sono il formato di pasta più utilizzato, anche se rigatoni e bucatini possono rappresentare valide alternative. Per ottenere il massimo del sapore, è fondamentale scegliere un guanciale di qualità, la cui sapidità e consistenza sono ineguagliabili rispetto alla pancetta.

Il pecorino romano è il formaggio ideale per la carbonara, grazie al suo sapore deciso e leggermente piccante. Infine, le uova: meglio utilizzare tuorli freschi per ottenere quella cremosità che rende unica la carbonara. Scopriamo passo dopo passo come realizzare una perfetta Carbonara. Le dosi di questa ricetta sono per 4 persone.

Ingredienti

360 g di spaghetti

250 g di guanciale

200 g di Pecorino romano grattugiato

5 uova

Sale q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Preparazione

Per prima cosa il guanciale va tagliato a listarelle e rosolato in padella senza aggiunta di olio, in modo che il suo grasso naturale si sciolga e avvolga la pasta. Nel frattempo cuocere la pasta in una pentola con abbondante acqua salata. Una volta cotta la pasta al dente, va scolata e trasferita nella padella con il guanciale, lontano dal fuoco. È importante conservare un po’ di acqua di cottura , che potrebbe servire per regolare la consistenza della salsa. La parte più delicata è la preparazione della crema all’uovo . In una ciotola, i tuorli vanno mescolati con abbondante pecorino grattugiato e una generosa macinata di pepe nero. Il composto ottenuto deve essere denso e corposo. A questo punto, la pasta viene amalgamata con la crema d’uovo, possibilmente lontano dal fuoco, per evitare che le uova si rapprendano e diventino una frittata. La magia della carbonara sta proprio nella sua consistenza cremosa , che si ottiene solo con la giusta combinazione di calore e movimento.

Trucchi e consigli

Un trucco utile per ottenere una carbonara perfettamente cremosa è quello di aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta nella crema d’uovo, prima di mescolare il tutto con la pasta. L’amido contenuto nell’acqua di cottura aiuta a legare la salsa, conferendole una texture vellutata.