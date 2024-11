La polizia di Washington ha arrestato due capre che vagavano per la città divertendosi ad inseguire i pedoni. Il dipartimento di polizia del Kent ha scritto sui social che le due vivaci capre sono state avvistate nella parte settentrionale della città e sono state “arrestate per comportamento scorretto”. Con tanto di foto segnaletica.

“Sono molto carine ma…”

“Non sappiamo da dove siano venute – si legge nel post – ma entrambe si sono messe in testa che rincorrere le persone sarebbe stato davvero divertente”. Sono molto carine, si legge ancora, “ma non scherziamo, non va bene che le persone o le capre rincorrano gli altri”. Il dipartimento ha poi ironizzato: “Quando è stato chiesto loro perché fossero così aggressive, una di loro ha risposto che si sentiva semplicemente un po’ baaaaaaaaaaaaaaaad (cattiva, ndr) oggi'”. Le capre “non sono state denunciate per i loro atti”, ma si sono godute un “viaggio confortevole” fino al rifugio per animali della contea di King, dove ora i funzionari stanno cercando il loro proprietario. Sempre che non sia rimasto traumatizzato anche lui dalla vivace coppia.