Tra la guerra in Ucraina, quella in Medio Oriente e la crisi economica continua, almeno in Occidente, il mondo sembra davvero declinare verso l’apocalisse. Come ne usciremo? Semplice: grazie agli alieni. Almeno così dice l’esperto di UFO Danny Sheehan. E chi siamo noi per non dare ascolto a un esperto di UFO?

Le parole dell’esperto

“Gli alieni” – spiega – “sono sul punto di intervenire, potenzialmente, per preservare la capacità del nostro pianeta di generare vita”. I leader mondiali stanno portando il mondo sull’orlo di una guerra nucleare e, continua, “questo sta facendo andare nel panico gli alieni. Se interverranno in modo sufficientemente aggressivo da bloccare le nostre capacità nucleari, sia in Oriente che in Occidente, allora potrebbero rivelare la loro presenza. Ma forse noi non siamo ancora pronti per questo”. “Non abbiamo le capacità” – prosegue – “per prepararci a un intervento di una civiltà extraterrestre”.

Secondo Danny, gli alieni non vorrebbero alterare gli equilibri di potere del pianeta, perché questo potrebbe danneggiarli. Il loro obiettivo sarebbe piuttosto quello di “sostenere ciò che hanno qui”. Ma insomma, dove diavolo sono questi ET? Secondo Sheehan, esistono diverse basi; una di queste, giura e spergiura, si troverebbe a Sedona, in Arizona, “vicino a una montagna segreta, un’area completamente desolata”. Vista la dilagante stupidità umana, forse ha ragione Danny: per favore, alieni, veniteci in aiuto.