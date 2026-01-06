Buone notizie per gli amanti della cioccolata fondente. Una ricerca del King’s College di Londra evidenzia che la teobromina, un comune composto vegetale derivato dal cacao, potrebbe avere proprietà anti-invecchiamento. Lo studio, pubblicato su Aging, ha confrontato i livelli di teobromina nel sangue con i marcatori ematici legati all’invecchiamento biologico. I marcatori dell’età biologica indicano l’età apparente del corpo basata sullo stato di salute e sulle funzioni vitali, rendendo l’età anagrafica un dato secondario.

L’analisi si è basata su due studi – TwinsUK e KORA – che hanno coinvolto complessivamente 1.669 persone. Gli scienziati hanno osservato che livelli più elevati di teobromina nel sangue erano associati a un’età biologica inferiore a quella reale. “Il nostro studio trova collegamenti tra un componente chiave del cioccolato fondente e il rimanere giovani più a lungo. Anche se non stiamo dicendo che le persone dovrebbero mangiare più cioccolato fondente, questa ricerca può aiutarci a capire come gli alimenti di uso quotidiano possano contenere indizi per una vita più sana e lunga”, spiega la professoressa Jordana Bell, tra i responsabili dello studio.

I ricercatori hanno valutato l’età biologica attraverso modifiche chimiche del DNA e la lunghezza dei telomeri, i “cappucci protettivi” dei cromosomi. Tra gli alcaloidi del cacao, la teobromina sembra esercitare effetti specifici, associati a un minor rischio di malattie cardiache. “Il legame tra teobromina e invecchiamento rallentato è una scoperta davvero entusiasmante”, commenta il professor Ramy Saad, aggiungendo che servono ulteriori studi per approfondire questa associazione.