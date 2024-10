Come ogni anno arriva quel periodo in cui tutti tornano un po’ bambini, anche i più rudi e cinici, e si ritrovano sognanti tra le bancarelle dei mercatini di Natale alla ricerca di una decorazione originale da appendere sull’albero o qualche oggettino particolare da regalare per sorprendere una persona cara.

La tradizione dei mercatini natalizi oramai da alcuni anni ha preso piede anche in tutta Italia ed è dunque possibile andare nelle principali piazze delle città per ammirare questo spettacolo. Sempre più spesso, infatti, oltre alle bancarelle si allestiscono dei veri e propri villaggi natalizi in cui sono organizzati piccoli spettacoli e intrattenimenti adatti a tutta la famiglia.

Ma sapete che in Europa ci sono dei mercatini di Natale dalla storia antichissima? Se volete fare un piccolo viaggio fuori dai confini nazionali in occasione delle festività di fine anno, allora ecco la classifica dei mercatini di Natale più belli d’Europa tra cui scegliere.

Quali sono i mercatini di Natale più belli in Europa da non perdere

I mercatini di Natale sono l’occasione per portarsi a casa dolciumi golosi, oggetti di manifattura artigianale, decorazioni originali e chi più ne ha più ne metta. Sapete quali sono i più belli in Europa? A diffondere questa classifica ci ha pensato Best European Destination, per cui se volete degli spunti sapete dove andare.

Partiamo dalla prima posizione, ecco le 10 destinazioni da annotare nel taccuino:

Budapest in Ungheria. Dal 15 novembre 2024 al 1 gennaio 2025 il mercatino di Natale prende vita davanti alla Basilica di S. Stefano in una delle piazze più imponenti, belle e mozzafiato della capitale ungherese.

in Ungheria. Dal 15 novembre 2024 al 1 gennaio 2025 il mercatino di Natale prende vita davanti alla Basilica di S. Stefano in una delle piazze più imponenti, belle e mozzafiato della capitale ungherese. Craiova in Romania. Dal 15 novembre, Craiova si illumina di attrazioni festive con quattro location: La Bella e la Bestia, Villaggio di Babbo Natale, radizionale Natale rumeno e Natale Galattico ispirato a Star Wars.

in Romania. Dal 15 novembre, Craiova si illumina di attrazioni festive con quattro location: La Bella e la Bestia, Villaggio di Babbo Natale, radizionale Natale rumeno e Natale Galattico ispirato a Star Wars. Metz in Francia è sul podio dei migliori mercatini di Natale in Europa per la seconda volta.

in Francia è sul podio dei migliori mercatini di Natale in Europa per la seconda volta. Poznan in Polonia. Il Mercatino di Natale di Poznan si trova nel centro città, di fronte alla stazione ferroviaria “Dworzec Zachodni”.

in Polonia. Il Mercatino di Natale di Poznan si trova nel centro città, di fronte alla stazione ferroviaria “Dworzec Zachodni”. Montbéliard in Francia. Ben 140 bancarelle vi aspettano.

in Francia. Ben 140 bancarelle vi aspettano. Riga in Lettonia. Musica e luci allietano il centro della città

in Lettonia. Musica e luci allietano il centro della città Govone in Italia. Nella top ten dei mercatini più belli in Europa c’è anche quello di Govone (Asti) che si è guadagnato il titolo di “Mercatino di Natale più bello d’Italia” e “Mercatino di Natale più romantico d’Europa”.

in Italia. Nella top ten dei mercatini più belli in Europa c’è anche quello di Govone (Asti) che si è guadagnato il titolo di “Mercatino di Natale più bello d’Italia” e “Mercatino di Natale più romantico d’Europa”. Birmingham in Inghilterra. Il Birmingham Frankfurt Christmas Market è il più grande mercato di Natale tedesco fuori dai confini della Germania.

in Inghilterra. Il Birmingham Frankfurt Christmas Market è il più grande mercato di Natale tedesco fuori dai confini della Germania. Madeira in Portogallo. Già premiato come “Miglior mercatino di Natale soleggiato in Europa” e “Migliore destinazione di Capodanno in Europa” è una delle mete dove trascorrere un novembre al caldo .

in Portogallo. Già premiato come “Miglior mercatino di Natale soleggiato in Europa” e “Migliore destinazione di Capodanno in Europa” è una delle . Valkenburg nei Paesi Bassi. Dal 17 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 la cittadina si trasforma in Kerststad Valkenburg.

Se volete fare un viaggio alla scoperta dell’atmosfera autentica dei villaggi innevati, quelli tipici delle cartoline natalizie, potete restare in Italia ma anche varcare il confine per visitare i migliori mercatini di Natale in Europa.