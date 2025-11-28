Frutta e verdura restano fondamentali per una dieta sana, ma non tutti i prodotti offrono lo stesso livello di sicurezza. Negli ultimi anni la preoccupazione per i residui di pesticidi è cresciuta, poiché queste sostanze, usate in agricoltura per proteggere le colture, possono accumularsi nell’organismo umano.

Una nuova ricerca dell’Environmental Working Group (EWG), pubblicata sull’International Journal of Hygiene and Environmental Health, ha analizzato l’esposizione di oltre 1.800 cittadini statunitensi, rilevando differenze significative tra varie tipologie di alimenti. Lo studio conferma che la scelta della frutta e della verdura può incidere direttamente sul carico chimico quotidiano.

Effetti sulla salute e alimenti più a rischio

Secondo lo studio, alcune varietà ortofrutticole contribuiscono maggiormente all’accumulo di pesticidi nel corpo, con livelli più elevati di metaboliti chimici nelle urine. Spinaci, fragole e peperoni sono tra i prodotti più contaminati, mentre alimenti come ananas, avocado e mais mostrano residui molto più bassi. Alexis Temkin dell’EWG spiega: “I dati confermano con grande chiarezza che la dieta è una delle vie principali di esposizione a queste sostanze chimiche”.

La questione non riguarda solo i limiti legali: l’effetto cumulativo di più pesticidi può rappresentare un rischio significativo, anche quando ciascuna sostanza rientra nei valori consentiti. L’OMS evidenzia inoltre che alcuni pesticidi sono associati a cancro, danni ormonali, problemi riproduttivi e neurotossicità nei bambini.

Come ridurre l’esposizione e perché servono nuove regole

Per ridurre l’esposizione, gli esperti suggeriscono pratiche semplici come lavare accuratamente frutta e verdura, sbucciare quando possibile, variare gli alimenti e scegliere prodotti biologici soprattutto tra quelli più contaminati. Le liste annuali dell’EWG — “Dirty Dozen” e “Clean Fifteen” — aiutano i consumatori a fare scelte più consapevoli.

Tuttavia, la responsabilità non può ricadere solo sui cittadini: le normative attuali valutano i pesticidi singolarmente e ignorano l’effetto combinato, una lacuna che secondo i ricercatori richiede un aggiornamento urgente.