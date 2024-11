La colite dilaga in America a causa di verdure organiche andate a male, e è un segnale anche per noi.

Nello specifico si tratta di carote, come informa il Post di Denver, nel Colorado: “Un morto, 15 ricoverati in ospedale in un nuovo focolaio di Escherichia coli multistato collegato a carote biologiche

Una persona è morta a causa del focolaio e più di una dozzina di altre persone in tutto il paese sono state ricoverate in ospedale, hanno affermato i funzionari del CDC (Centers for Disease Control and Prevention)”.

Una persona è morta, scrive Lauren Penington, dopo che un focolaio di Escherichia coli recentemente segnalato collegato a carote biologiche ha infettato 39 persone in 18 stati, hanno annunciato domenica i Centers for Disease Control and Prevention.

Un morto di colite

Finora è stato segnalato solo un caso in Colorado, ma i funzionari del CDC hanno affermato che il numero reale di infezioni potrebbe essere molto più alto perché molte persone guariscono senza cure mediche e non vengono sottoposte a test per la malattia.

Il focolaio di Escherichia coli è stato collegato a carote baby e intere biologiche in busta di Grimmway Farms sabato, hanno affermato domenica i funzionari del CDC. L’azienda ha ritirato diverse dimensioni e marche del prodotto. I funzionari del CDC hanno affermato che le carote infette probabilmente non sono ancora sugli scaffali dei negozi, ma potrebbero essere ancora nelle case dei consumatori.

“Le fattorie coinvolte sono fuori produzione e nessuna delle carote ritirate è risultata positiva all’Escherichia coli”, hanno affermato i funzionari della fattoria in una dichiarazione aziendale.

Grimmway Farms ha informato i clienti che hanno ricevuto il prodotto ritirato direttamente dall’azienda del potenziale focolaio e ha chiesto a tali clienti di informare i distributori dei prodotti ritirati, secondo la dichiarazione.

“Prendiamo sul serio il nostro ruolo nel garantire la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti”, ha affermato il presidente e CEO di Grimmway Farms Jeff Huckaby. “… Stiamo conducendo un’analisi approfondita delle nostre pratiche di coltivazione, raccolta e lavorazione. Il nostro team per la sicurezza alimentare sta lavorando con i nostri fornitori e le autorità sanitarie”.

Le date di scadenza delle baby carote ritirate andavano dall’11 settembre al 12 novembre e le carote intere ritirate erano disponibili per l’acquisto tra il 14 agosto e il 23 ottobre, secondo il comunicato stampa del CDC.

15 in ospedale, un morto

I funzionari del CDC hanno affermato che finora sono state ricoverate in ospedale 15 persone e una è morta, ma non hanno identificato la vittima o gli stati con i casi più gravi.

Oltre al Colorado, sono stati segnalati casi di E. coli a Washington, Oregon, California, Wyoming, Texas, Minnesota, Missouri, Arkansas, Michigan, Ohio, New York, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, North Carolina e South Carolina, secondo i dati del CDC.

Washington ha documentato il maggior numero di casi con otto infezioni, seguita da vicino da Minnesota e New York con cinque.

Le persone con più di 65 anni e i bambini di età inferiore ai cinque anni sono a più alto rischio di gravi malattie da E. coli, un tipo di batterio che causa vomito, forti crampi allo stomaco e diarrea, spesso con sangue. La maggior parte delle persone guarisce senza cure, ma alcune sviluppano grave disidratazione o danni renali.

I sintomi in genere compaiono tre o quattro giorni dopo aver mangiato cibo contaminato, ma possono richiedere fino a 10 giorni per svilupparsi.

Cosa è la Escherichia coli (E. coli)

L’Escherichia coli (E. coli), informa il sito di Humanitas, è la specie di batterio più nota del genere Escherichia. Costituisce parte integrante del normale microbiota intestinale dell’uomo e di altri animali a sangue caldo.

“Nonostante la maggior parte dei ceppi di Escherichia coli siano innocui, alcuni ceppi sono l’agente eziologico di malattie intestinali di diversa gravità e che possono manifestarsi con dolore addominale, vomito, diarrea con sangue, e malattie extra-intestinali, come ad esempio infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite.

L’infezione da Escherichia coli, che può essere causata dall’ingestione di acqua o cibi contaminati – soprattutto di alimenti come frutta e verdura, spesso consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non ben cotta – può risultare molto pericolosa soprattutto per i bambini piccoli e gli anziani, che possono sviluppare una forma pericolosa di insufficienza renale chiamata sindrome emolitico uremica.

Il batterio Escherichia coli è sensibile al calore: la cottura dei cibi permette quindi di neutralizzarlo.

I principali sintomi intestinali dell’infezione da Escherichia coli, che solitamente si autolimitano in 1-5 giorni, sono:

diarrea acquosa di diverse gravità, anche con sangue

crampi addominali

nausea e vomito