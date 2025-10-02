Non solo Nutella! Ora c’è una crema spalmabile che costa davvero pochissimo e che sta conquistando il palato degli italiani.

La Nutella è uno dei prodotti culinari più amati da adulti e bambini nel mondo. Quando la Ferrero ha cominciato a produrla probabilmente non avrebbe mai immaginato che quella crema spalmabile alle nocciole sarebbe diventata così famosa e amata da tutti. Le giornate iniziano sicuramente con un sorriso in più se si mangia una fetta di pane con la Nutella e in giornate non particolarmente felici si ritrova immediatamente il sorriso se ci si concede un cucchiaino di Nutella.

C’è, tuttavia, chi preferisce utilizzarla per spalmarla sulle fette biscottate, dorate o integrali o all’interno delle crepes dolci che sono davvero facili da preparare a casa. La Nutella, inoltre, rappresenta anche la base di tante dolci, perfette per la merenda ma anche per festeggiate occasioni speciali.

L’alternativa alla Nutella che piace a tutti: ecco la crema spalmabile che sta spopolando

Pur essendo buonissima, il prezzo della Nutella spinge sempre di più a cercare delle valide alternative senza rinunciare al gusto. In vendita, nei vari supermercati, sono in vendita diverse qualità di creme spalmabili che, pur non essendo come la Nutella, sono altrettanto buone. Tra le varie creme, tuttavia, una in particolare sta davvero conquistando tutti non solo per il gusto, i valori nutrizionali e la qualità degli ingredienti ma anche per il prezzo.

Pur essendo prodotta in modo diverso e nonostante non abbia la stessa storia della Nutella che accompagna da anni la vita degli italiani, la crema spalmabile al cioccolato di Eurospin sta davvero conquistando tutti. Il sapore è davvero squisito e la dolcezza sta conquistando anche chi non ama in modo particolare le creme spalmabili.

Esattamente come la Nutella, la crema spalmabile di Eurospin può essere utilizzata spalmata sul pane, sulle fette biscottate, nelle crepe ma anche all’interno degli impasti per i dolci per rendere le torte ancora più succulente. Il prezzo, inoltre, è davvero super conveniente perché permette di acquistare grandi confezioni senza spendere una fortuna.

Chi l’ha già provata non può più farne a meno e assicura che la differenza con la Nutella è davvero impercettibile. La crema alle nocciole Eurospin, dunque, è un alleato perfetto per chi ama preparare dolci in casa e coccolarsi con un tocco di dolcezza durante le fredde giornate autunnali ormai in arrivo.