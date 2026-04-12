Per anni si è pensato che prevenire l’Alzheimer fosse possibile solo intervenendo presto, magari già in età adulta. Ma un nuovo studio cambia prospettiva: anche dopo i 60 anni è possibile fare qualcosa di concreto per proteggere il cervello.

La chiave? L’alimentazione.

Secondo una ricerca pubblicata su Neurology, una dieta vegetale di qualità è associata a un rischio più basso di sviluppare Alzheimer e altre forme di demenza, anche iniziando in età avanzata.

Lo studio: quasi 93.000 persone seguite per undici anni

La ricerca, coordinata da Song-Yi Park dell’Università delle Hawaii e pubblicata l’8 aprile 2026, è una delle più ampie mai condotte sul rapporto tra dieta e rischio di demenza. Lo studio ha coinvolto 92.849 persone con un’età media di 59 anni all’inizio del percorso, seguite in media per undici anni. Durante questo periodo, 21.478 partecipanti hanno sviluppato la malattia di Alzheimer o un’altra forma di demenza correlata.

La forza di questa ricerca, oltre che alle dimensioni del campione, sta anche nella sua diversità: i partecipanti includevano americani di origine africana, giapponese, latina, hawaiana e bianca, rendendo i risultati più rappresentativi di una popolazione ampia e variegata. I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari attraverso questionari alimentari dettagliati all’inizio dello studio, e per un sottogruppo di circa 45.000 partecipanti hanno anche raccolto un secondo questionario dopo dieci anni, potendo così misurare l’effetto dei cambiamenti della dieta nel tempo.

Non tutte le diete vegetali sono uguali: la distinzione che cambia tutto

Il punto più originale e più importante di questo studio non è semplicemente che mangiare più verdure fa bene al cervello. È che la qualità della dieta vegetale fa una differenza enorme, e che una dieta plant-based di bassa qualità può addirittura aumentare il rischio di demenza invece di ridurlo.

I ricercatori hanno analizzato tre diversi pattern alimentari: una dieta vegetale complessiva, che privilegia semplicemente i cibi di origine vegetale rispetto a quelli animali senza considerare la qualità; una dieta vegetale salutare, che punta su cereali integrali, frutta, verdura, oli vegetali, noci, legumi, tè e caffè; e una dieta vegetale non salutare, che include cereali raffinati, succhi di frutta, patate e zuccheri aggiunti.

I risultati mostrano chiaramente che non basta eliminare la carne per proteggere il cervello. Chi seguiva la dieta vegetale salutare nel gruppo più alto aveva un rischio di demenza inferiore del 7% rispetto al gruppo più basso. Chi invece seguiva la dieta vegetale non salutare nel gruppo più alto aveva un rischio superiore del 6% rispetto al gruppo più basso. Una persona che si nutre prevalentemente di cibi di origine vegetale ma sceglie farine raffinate, succhi confezionati, patatine fritte e dolci industriali non solo non si protegge, ma peggiora la propria esposizione al rischio.

Un aumento nei soli zuccheri aggiunti è stato associato a un rischio superiore del 12% di sviluppare Alzheimer o demenza. Un numero che merita di essere letto con attenzione, perché gli zuccheri aggiunti si trovano ovunque nella dieta moderna: nei cereali da colazione, nei biscotti, nelle salse, nei prodotti confezionati presentati come sani e nei succhi di frutta che molte persone consumano con la convinzione di fare qualcosa di buono per la propria salute.

Il dato che dà più speranza: si può iniziare dopo i 60 anni

Forse il risultato più significativo e meno scontato dell’intero studio riguarda il timing. Una delle convinzioni più diffuse sul rischio di Alzheimer è che i fattori protettivi debbano essere messi in campo in giovane età, che dopo una certa soglia non ci sia più molto da fare e che le abitudini di tutta una vita non si possano cambiare in modo significativo. Questo studio smonta quella convinzione con dati precisi.

Gli adulti che hanno ridotto i cibi vegetali non salutari dalla propria dieta nel corso di un decennio hanno mostrato un rischio di Alzheimer e demenza inferiore dell’11% rispetto a chi non aveva modificato nulla. Al contrario, chi ha spostato la propria dieta verso un pattern non salutare nel corso degli stessi dieci anni ha mostrato un rischio superiore del 25%.

La professoressa Unhee Lim, autrice senior dello studio, ha dichiarato che non è mai troppo tardi per iniziare a mangiare in modo sano per ridurre il rischio di Alzheimer e demenza correlata. I ricercatori hanno specificato che i benefici dell’adozione di una dieta vegetale di qualità si osservano anche quando si inizia dopo i sessant’anni, un’indicazione che ha un valore pratico enorme per milioni di persone che si trovano esattamente in quella fascia d’età.

Perché la dieta vegetale di qualità protegge il cervello

Per capire il meccanismo biologico sottostante bisogna guardare a quello che succede nel cervello e nel sistema vascolare quando ci si nutre in modo cronico con alimenti di bassa o alta qualità. L’Alzheimer non è una malattia che arriva all’improvviso: si sviluppa in un arco di anni, a volte decenni, attraverso processi di infiammazione cronica, accumulo di proteine anomale come la beta-amiloide e il tau, deterioramento della circolazione cerebrale e stress ossidativo che danneggia progressivamente i neuroni.

Il consumo di grassi saturi e colesterolo, presenti soprattutto negli alimenti di origine animale e nei cibi ultraprocessati, è stato associato a un aumento della patologia tipica dell’Alzheimer in modelli animali. Molti alimenti di origine animale e processati promuovono stress ossidativo e infiammazione sistemica attraverso la produzione di composti come i prodotti finali di glicazione avanzata, che sono tra i principali driver della neurodegenerazione.

Al contrario, gli alimenti che caratterizzano la dieta vegetale salutare, come verdure a foglia verde, frutti di bosco, cereali integrali, legumi, noci e semi, sono ricchi di polifenoli, antiossidanti, fibre e acidi grassi polinsaturi che contrastano l’infiammazione, proteggono la barriera emato-encefalica, migliorano la circolazione cerebrale e favoriscono un microbioma intestinale sano, il cui legame con la salute cognitiva è uno dei campi di ricerca più attivi e promettenti degli ultimi anni.

Il tè e il caffè, inclusi nella definizione di dieta vegetale salutare dello studio, hanno una letteratura scientifica specifica che ne documenta l’effetto neuroprotettivo legato principalmente ai loro contenuti di flavonoidi e polifenoli. Non si tratta di alimenti accessori ma di componenti con un ruolo biologico attivo nella protezione neuronale.

Cosa significa questo nella pratica quotidiana

Tradurre i risultati di uno studio in scelte concrete è sempre il passaggio più delicato, e sarebbe sbagliato presentare questo articolo come la ricetta definitiva per non ammalarsi mai di Alzheimer. Lo studio stesso, come tutti quelli di natura osservazionale, mostra un’associazione e non una relazione di causa-effetto diretta. Non può escludere che altri fattori, come il livello di attività fisica, l’istruzione, la storia cardiovascolare o la predisposizione genetica, abbiano influenzato i risultati.

Detto questo, il messaggio pratico che emerge è abbastanza chiaro e abbastanza semplice da non richiedere interpretazioni complesse. Una dieta che privilegia cereali integrali rispetto a quelli raffinati, verdure di ogni tipo e colore, frutta fresca intera, legumi come ceci, lenticchie e fagioli, noci e mandorle, olio extravergine di oliva e tè o caffè non zuccherati, riducendo al tempo stesso zuccheri aggiunti, succhi confezionati, farine raffinate e cibi ultraprocessati, è associata a un profilo di rischio neurologico significativamente più favorevole.

Non è necessario diventare vegani o vegetariani per avvicinarsi a questo modello. Lo studio non ha valutato le diete vegane o vegetariane in quanto tali, ma la qualità dei cibi vegetali consumati indipendentemente dalla presenza o assenza di proteine animali. Una persona che mangia carne o pesce con moderazione ma costruisce la maggior parte dei propri pasti intorno a verdure, cereali integrali e legumi si avvicina già all’idea di dieta vegetale di qualità che lo studio identifica come protettiva.

Il cervello si nutre di quello che mangiamo ogni giorno

C’è qualcosa di profondamente logico, e al tempo stesso ancora difficile da interiorizzare davvero, nel fatto che quello che mettiamo nel piatto ogni giorno stia costruendo o erodendo la salute del nostro cervello per i prossimi decenni. L’Alzheimer è la malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo, colpisce decine di milioni di persone e non dispone ancora di una terapia risolutiva. In questo contesto, ogni fattore modificabile che la ricerca identifica come protettivo ha un valore che va ben oltre il singolo studio.

La ricercatrice Song-Yi Park ha commentato i risultati affermando che adottare una dieta vegetale, anche iniziando in età avanzata, e astenersi da diete vegetali di bassa qualità sono entrambe strategie associate a un rischio ridotto di Alzheimer e altre demenze, sottolineando che è importante non solo seguire una dieta a base vegetale, ma assicurarsi che quella dieta sia di alta qualità.

Non è una promessa di immunità. È qualcosa di più realistico e forse di più prezioso: la consapevolezza che ogni pasto è anche, in una piccola ma misurabile parte, una scelta che riguarda il futuro del nostro cervello. E che quella scelta, per fortuna, non ha una scadenza.