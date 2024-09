La dieta del dottor Nowzaradan per dimagrire velocemente: come seguirla

Siete curiosi di conoscere nei dettagli la dieta del dottor Nowzaradan perché volete dimagrire velocemente? Vi accontentiamo, continuate a leggere.

Diventato il medico degli obesi più famoso del web tanto da essere stato consacrato nell’Olimpo dei meme, il dottor Nowzaradan, protagonista del programma tv Vite al limite, segue i suoi pazienti indicando loro una speciale dieta da seguire.

Chi ha varcato la soglia della sua clinica di Houston con l’intento di dimagrire (stiamo parlando di persone affette da una gravissima obesità, che si portano addosso un fardello di centinaia e centinaia di chili) ne è uscito con una specie di manuale, una dieta molto rigida, da seguire anche prima di sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica.

Sebbene il dottor Nowzaradan non abbia mai svelato in cosa consiste il suo regime alimentare, la dieta è comunque circolata, tanto che ve la riportiamo. Vi ricordiamo però che quando si parla di alimentazione è sempre bene consultare un professionista del settore se volete dimagrire rimanendo in salute, perché le diete fai da te non sono mai una buona idea.

Come seguire la dieta del dottor Nowzaradan

Questa dieta consente di assumere dalle 800 alle 1200 calorie prevalentemente da proteine, i carboidrati sono ridotti al minimo e sono ammesse le verdure.

Ovviamente si tratta di un regime molto restrittivo volto a far dimagrire persone obese che devono sottoporsi a un intervento chirurgico. Non è dunque adatta a chi ha solo qualche chiletto di troppo. Si tratta di una dieta a scopo medico ben preciso. Non seguitela se non dopo averne parlato con il vostro medico, dietista o nutrizionista.

Lo scopo di questa dieta è di ridurre il peso dei pazienti che devono prepararsi all’operazione per inserire un bypass gastrico del 5%, si segue per 30 giorni.

Nell’arco della giornata di possono mangiare 5 barrette iperproteiche, una della quale a colazione, da addentare per ridurre il senso della fame. Il pasto principale è uno ed è a base di carne (pollo e tacchino senza pelle, coniglio, maiale, vitello, manzo) o di pesce o molluschi (140 gr cotta al vapore o ai ferri, mai fritta) e verdure.

Per quanto riguarda gli ortaggi si possono mangiare quelli contenuti in una terrina media, a scelta tra:

Broccoli

Zucchine

Asparagi

Radicchio

Finocchi

Peperoni

Funghi

Germogli di soia

Cavoletti di Bruxelles

Cavolfiore

Cavolo

Cetriolo

Spinaci

Insalata a foglia verde

Melanzana

Porri

Sedano

Sono da evitare mais, piselli, patate, patate dolci, zucca, fagioli secchi, lenticchie e tutti gli ortaggi amidacei. Per quanto riguarda il condimento si possono usare a scelta uno solo tra: un cucchiaino di olio (tra gli alimenti che aiutano a vivere a lungo), burro, margarina o maionese con pochi grassi, 30 gr di avocado, 8-10 olive 6 mandorle, 10 arachidi, 4 noci, 1 fetta di salume, 2 cucchiai di panna acida o crema di formaggio spalmabile a basso contenuto di grassi.

Per insaporire al pasto si possono usare (massimo 2 gr) delle spezie, succo di limone, aceto, sale. Ovviamente è bene bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno ed dimenticarsi di qualsiasi tipo di bevanda.