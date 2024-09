La dieta dell’autunno da seguire senza troppi sacrifici: come perdere peso

Inizia una nuova stagione e la salutiamo con la dieta dell’autunno, ecco come perdere peso mangiando, senza fare troppi sacrifici.

Nonostante l’autunno sia da molti considerato un periodo triste perché prende il posto dell’estate e le ore di luce si riducono può essere invece un ottimo momento per mettersi a dieta per ritrovare la linea perduta.

Per chi vuole perdere qualche chilo di troppo che si è andato ad accomodare sui fianchi o sulla pancia durante i mesi estivi c’è la dieta d’autunno da seguire. Si tratta di un regime alimentare non troppo restrittivo, che vi permette di mangiare bene ma allo stesso tempo di dimagrire. Scoprite di seguito tutti i dettagli, potreste volerla cominciare proprio subito!

Come perdere peso senza rinunce con la dieta di settembre

Il clima autunnale comporta nei più sensibili una tendenza alla malinconia, di fatto è l’anticamera dell’inverno e del freddo intenso che porta un po’ tutti a trascorrere più tempo in casa.

Se mettersi a dieta nel periodo estivo può essere difficile per i golosi che non sanno rinunciare a gelati e semifreddi, con l’arrivo dell’autunno si può tentare un cambio di alimentazione per provare a liberarsi dei rotolini di grasso accumulato.

Ma cosa mangiare per dimagrire? Prima di intraprendere una dieta noi vi consigliamo sempre di contattare un dietologo o un nutrizionista che con le sue competenze può darvi delle linee guida adatte alla vostra situazione personale. Non prendete iniziative senza aver sentito almeno il vostro medico che potrà darvi dei suggerimenti utili allo scopo.

Ad ogni modo ci sono alcuni alimenti di stagione che vi possono essere d’aiuto per dimagrire senza troppe privazioni. Portate a tavola tanta frutta e verdura, che sono tra i cibi che allungano la vita in salute. Volete qualche esempio?

Non dovranno mancare nel vostro menu ortaggi come i cavoli, di tutti i tipi, quindi broccoli o verze sono da prediligere in questa stagione. Poi potete sbizzarrirvi usando le zucche per le vostre ricette, così come i carciofi, che sono pure depuranti, gli spinaci, i funghi e le insalate.

I metodi di cottura da preferire sono i più semplici, la verdura cotta al vapore e condita con un filo di olio extra vergine di oliva è la migliore per avere la pancia piatta.

Per quanto riguarda la frutta potete abbondare con le mele del nuovo raccolto, i kiwi nostrani e i melograni. E poi potete pure concedervi qualche grappolo di uva e i cachi, purché non esageriate dato che si tratta di frutti molto zuccherini.