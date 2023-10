La fatturazione elettronica e il suo impatto ecologico

L’implementazione della fatturazione elettronica rappresenta un importante passo avanti nel mondo degli affari e della gestione finanziaria. Questo sistema digitale ha rivoluzionato il modo in cui le transazioni commerciali vengono documentate e scambiate tra aziende, apportando notevoli benefici non solo dal punto di vista dell’efficienza operativa, ma anche in termini di impatto ecologico.

La fatturazione elettronica, un cambiamento necessario

La transizione verso la fatturazione elettronica ha portato una serie di vantaggi ecologici significativi che hanno reso questo approccio una scelta sempre più popolare per le imprese e le organizzazioni di tutto il mondo. Tra questi ci sono:

riduzione del consumo di carta , le fatture cartacee tradizionali richiedono grandi quantità di carta per essere prodotte, stampate e inviate per posta. La fatturazione elettronica, invece, elimina completamente la necessità di utilizzare carta per questi scopi;

contenimento dell’inquinamento atmosferico , dal momento che la produzione di carta è un processo che comporta un impatto significativo sull’ambiente, incluso l’inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni di gas serra e alle sostanze chimiche impiegate. La riduzione della domanda di carta grazie alla fatturazione elettronica contribuisce a mitigare questo inquinamento;

attenzione alle risorse naturali primarie , come legno, acqua ed energia. Riducendo la richiesta di carta, la fatturazione elettronica aiuta a conservare queste risorse e a ridurre la deforestazione;

diminuzione dei rifiuti cartacei che erano una parte significativa dei materiali da smaltire quotidianamente;

riduzione delle emissioni dannose, il trasporto delle fatture cartacee per posta comporta emissioni di anidride carbonica (CO2) dovute ai veicoli utilizzati. Con la fatturazione elettronica, questo tipo di emissione viene drasticamente ridotto poiché le transazioni avvengono digitalmente.

Inoltre, la conservazione elettronica dei documenti permette un archivio più efficiente e organizzato, riducendo la necessità di spazi fisici di archiviazione e ulteriori risorse per la gestione di documenti cartacei.

Quanto si risparmia con la fatturazione elettronica?

La fatturazione elettronica si inserisce in un processo più ampio che riguarda la dematerializzazione dei documenti, un lungo processo che le aziende italiane stanno mettendo in atto, in parte in maniera obbligata.

Ogni anno le aziende e gli enti pubblici italiani arrivano a consumare oltre 1,2 milioni di tonnellate di carta. La riduzione nell’utilizzo di supporti cartacei da parte loro può avere solo conseguenze positive, poiché è lì che si concentra il maggior consumo.

Facciamo un esempio: l’Università di Padova, intraprendendo il processo di dematerializzazione ha risparmiato ben 15 tonnellate di carta, che corrispondono a 18 tonnellate di CO2 in meno.

Inoltre, utilizzando la fatturazione elettronica si risparmia fino a 243 miliardi di euro. Sebbene si sia trattato per molte imprese di una scelta obbligata, tuttavia dopo un primo momento di assestamento organizzativo, il nuovo sistema sta comportando numerosi vantaggi. Non ultimo la promozione di una cultura aziendale attenta alla tutela del pianeta. Del resto, in un momento importante come quello che stiamo vivendo dal punto di vista dei cambiamenti climatici e in cui il bilancio di sostenibilità sta diventando obbligatorio per sempre più aziende, come non considerare la fatturazione elettronica come uno dei tasselli del puzzle?