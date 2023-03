La festa di San Patrizio: come festeggiarla con whiskey e birre irlandesi

Diventata sempre più un’istituzione anche in Paesi stranieri, la Festa di San Patrizio è una festa in onore del patrono d’Irlanda. Esistono due macro-tendenze per festeggiare a dovere questo giorno, soprattutto nelle vicinanze di un eventuale pub irlandese sparso per le regioni italiane: attraverso il colore verde e attraverso dell’ottima birra irlandese. A queste due, se ne aggiunge una terza: il blended whiskey irlandese, parte integrante della nobile storia del Santo patrono d’Irlanda.

Tali tendenze costituiscono una ghiottissima occasione per sperimentare l’eccellenza della birra irlandese combinata al whiskey blended: in tal senso, Jameson rappresenta l’eccellenza su questo fronte innovativo grazie al suo Jameson Irish Whiskey, con sentori di nocciola, vaniglia e spezie.

Come festeggiare San Patrizio

Non è più insolito, ormai trovare anche in Italia pub e locali in cui si festeggia San Patrizio come se fosse una ricorrenza nazionale. In alcune regioni vengono addirittura organizzati veri e propri festival a tema, in aumento di anno in anno. Verde ovunque, fiumi di birra e whiskey sono gli ingredienti essenziali per festeggiarlo al meglio e, se vuoi fare festa in casa, ti basterà un blended whiskey irlandese: il gioco è fatto. Non dovrai necessariamente vestirti di verde o addobbare la casa con gnomi e quadrifogli: basta anche solo del buon whiskey da bere da solo o con cocktail a tema, amici pronti a festeggiare e dell’ottima musica irlandese.

Le tipologie di cocktail e le modalità di preparazione sono tante e, se vuoi rispettare a pieno la tradizione, oltre al whiskey irlandese, procurati anche della birra e prepara un Irish Bomb Cocktail: versa del Jameson Irish Whiskey in un bicchierino insieme allo stesso quantitativo di crema di whiskey, immergilo nella pinta in cui hai già versato la birra irlandese (attento a non riempire il bicchiere fino all’orlo perché rischi di versare tutto il contenuto sul tavolo) e il cocktail è pronto: un mix di ingredienti semplici ma dai contrasti intriganti.

Se invece non gradisci la birra puoi sempre impiegare il blended whiskey in altri fantastici cocktail a tema San Patrizio e dal colore verde intenso come, ad esempio, un Green Apple Cocktail: whiskey irlandese, grappa alla mela verde e succo di mirtillo bianco. Oppure puoi optare per un Blarney Stone a base di whiskey, liquore alla menta e chartreuse. Rivisitati con il whiskey, ovviamente, sono perfetti anche i grandi classici come Jameson Mule, a base di Jameson Irish Whiskey, ginger beer, ghiaccio e rosmarino.

Le origini della Festa di San Patrizio

La Festa di San Patrizio si celebra ogni anno il 17 marzo ed ha origini antichissime, che hanno a che fare con una chiara matrice religiosa. La festa è stata, infatti, istituita per commemorare l’inizio della fede Cristiana in Irlanda nel corso del V secolo per mano proprio di San Patrizio, ai tempi vescovo irlandese.

Se la matrice delle origini della festa è ben chiara, ciò che rimane avvolta da un alone di mistero è proprio la vita del Santo, ricca di leggende e miti. Ad esempio, una delle storie più conosciute vede San Patrizio, una volta rientrato da un periodo di ritiro spirituale, assalito da serpenti che successivamente gettò in mare. Da qui, la leggenda vuole l’Irlanda una terra priva di rettili. Ma sicuramente, non una terra priva di una tradizione alcolica di tutto rispetto.