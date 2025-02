A tre anni esatti dall’inizio della guerra in Ucraina, diversi leader europei si sono fatti ritrarre tutti insieme davanti al memoriale per i caduti in guerra che si trova a Kiev. Con loro anche il presidente Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena Zelenska. Presenti anche la Von der Leyen, che ha fra l’altro annunciato nuovi aiuti all’Ucraina e nuove sanzioni alla Russia, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il segretario generale dell’Osce Feridun Sinirlioglu e il premier del Canada Justin Trudeau. I leader europei presenti, tra i quali i primi ministri o i capi di Stato, appartengono ai seguenti paesi: Spagna, Finlandia, Lituania, Lettonia, Svezia, Norvegia, Islanda, Danimarca, Estonia.