La gente assiste, fuori dalla base militare di Kirya a Tel Aviv, alla diretta streaming del rilascio del soldato israeliano-americano Edan Alexander attualmente tenuto prigioniero nella Striscia di Gaza. Alexander sarà liberato nella giornata di oggi, lunedì 12 maggio. Alexander è un militare dell’esercito israeliano ma anche la cittadinanza statunitense essendo nato e cresciuto nel New Jersey. Per questa ragione, per la sua liberazione si sono mossi anche gli Usa che hanno chiesto ad Hamas un gesto di “buona volontà” da compiere “senza indennizzo né condizioni”.