Allo zoo di Berlino sono stati dati in pasto agli elefanti gli alberi di Natale invenduti e ovviamente non trattati con agenti chimici o altro. Si tratta di una vera e propria tradizione che, nello zoo tedesco, si ripete ogni anno. In questa foto scattata oggi, venerdì 3 gennaio, ci sono due pachidermi che, all’interno del loro recinto, mangiano uno degli alberi che sono stati loro donati.