Bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia
Una bimba di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia vicino all’abitazione dove viveva la piccola. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 21.30. La piccola si trovava nei pressi dell’abitazione dei genitori quando un veicolo, che stava effettuando una retromarcia, l’avrebbe colpita e travolta. La famiglia è marocchina a alla guida dell’auto ci sarebbe stato un connazionale. L’uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.