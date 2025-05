Il gruppo Christian Concern protesta contro una modifica alla legge sul suicidio assistito davanti al Parlamento del Regno Unito a Londra. I parlamentari britannici stanno discutendo emendamenti al disegno di legge sul suicidio assistito in vista di un voto previsto per giugno 2025. Il disegno di legge “Adulti Terminali (Fine Vita)” consentirebbe ad alcuni adulti affetti da malattie terminali in Inghilterra e Galles di scegliere di porre fine alla propria vita.