Niente sproloqui moralisti ma la foto del giorno è quella in cui Edoardo Bove non si vede. Già, perché poco dopo il malore, i compagni di squadra, insieme a qualche giocatore dell’Inter, hanno circondato il calciatore viola per proteggerlo dalle telecamere e dagli sguardi esterni. Un gesto di grande rispetto ed eleganza. Uno spiraglio di luce raro in un campo da calcio, che merita di essere messo in evidenza.