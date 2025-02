Decine di nepalesi induisti prendono parte ad un bagno sacro durante l’ultimo giorno del Madhav Narayan, il festival che dura un mese e che si svolge tra le città di Hanumanghat e Bhaktapur.

Durante il festival, i devoti fanno digiuno, bagni e lettura dei testi sacri dedicati alle divinità Shiva e Swastania. Le donne non sposate fanno il digiuno per trovare marito, mentre le donne sposate lo fanno per favorire la prosperità della propria famiglia. A Kathmandu il bagno sacro viene fatto nel fiume Bagmati.