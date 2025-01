Il razzo vettore Falcon 9 di Space X con a bordo lo strumento italiano destinato alla Luna, LuGre, montato a bordo del lander statunitense Blue Ghost, è stato lanciato dal Kennedy Space Center. A bordo, oltre al lander statunitense Blue Ghost dell’azienda Firefly, c’è anche il rover privato giapponese Resilience. Frutto della collaborazione fra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa, lo strumento LuGre (Lunar GNSS Receiver Experiment) è un ricevitore di navigazione satellitare per i segnali Gps e Galileo e proverà a “infrangere il Guinness world record, attualmente in vigore, posto a metà strada tra Terra e Luna: nessuno fino ad oggi ha mai osato queste distanze”, dice in una nota il presidente dell’Asi Teodoro Valente.