Con delicatezza e urgenza, un soccorritore ucraino porta in salvo un bambino tra le macerie di Kharkiv, colpita da un attacco con droni russo la sera del 3 aprile 2025. L’attacco ha provocato almeno quattro vittime e 35 feriti. L’immagine simbolo del coraggio in mezzo alla distruzione racconta l’umanità in un’Ucraina ancora sotto assedio.