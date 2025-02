Un soldato ucraino che appartiene alla brigata “Lyut” controlla attraverso un monitor un drone Vampire che colpisce truppe russe a Toretsk, nella regione occupata del Donetsk. Fabbricato in Ucraina, il Vampire è in grado di eseguire attacchi a distanza trasportando fino a 15 chilogrammi di esplosivo. La brigata “Lyut” è stata formata unendo diverse unità di Polizia che lavoravano nel Donbass. Tra i suoi compiti ha proprio quello di gestire il volo di questi droni che vengono utilizzati anche per lanciare rifornimenti ai soldati ucraini schierati al fronte.