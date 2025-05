Durante l’evento di apertura dell’Eurovision Song Contest a Basilea, in Svizzera, si è verificato un episodio inquietante. Yuval Raphael, cantante della delegazione israeliana e sopravvissuta al massacro del festival Nova del 7 ottobre 2023, è stata minacciata pubblicamente da un uomo che ha mimato il gesto di tagliarle la gola e ha sputato verso la delegazione. Il tutto è avvenuto durante una protesta pro-Gaza, e la scena è stata filmata: l’aggressore sventolava una bandiera palestinese e indossava una kefiah.

L’episodio ha destato forte preoccupazione per la sicurezza degli artisti e delle delegazioni presenti, sottolineando ancora una volta le tensioni internazionali che possono emergere anche in contesti culturali come l’Eurovision.