Migliaia di palestinesi invadono il sito di distribuzione a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, per prendersi più aiuti umanitari possibili. Il sito è gestito dalla discussa Ong israelo-statunitense, la Gaza humanitarian foundation. Le guardie di sicurezza della compagnia americana che vigila sulle consegne si sono date alla fuga per non essere sopraffatte. Gli operatori americani hanno anche sparato colpi in aria sperando in questo modo di fermare i gazawi affamati da quasi due mesi di stop agli aiuti.