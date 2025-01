L’influencer statunitense Jamie Logan Kurtzer, vestita con un costume da sirenetta, tiene un cartello con scritto “Try to Relate to Fish’s Fate, Please Go Vegan” (Cerca di relazionarti con il destino dei pesci, per favore vai Vegano) durante una protesta di People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a Bangalore, India, il 31 gennaio 2025. La settimana mondiale contro il consumo della carne viene osservata ogni ultima settimana di gennaio.