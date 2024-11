A Roma sfilano i lavoratori della Cgil e della Uil che hanno aderito allo sciopero generale indetto dalle due sigle sindacali. Alcune lavoratrici della Uil mostrano un cartello in cui appare un Salvini in versione “Zio Sam” con su scritto: “I precett you”. Il riferimento è alla precettazione decisa dal ministro delle Infrastrutture che ha relegato a sole 4 ore lo sciopero dei trasporti.

Secondo i sindacati, l’adesione allo sciopero in tutta Italia è stata “altissima”: circa il 70% con punte anche del 100% in alcune aziende. In tutto il Paese le manifestazioni sono state 43. A Bologna più di 50 mila persone in piazza. Con loro il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. A Napoli 30 mila, con il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.