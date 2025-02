Si chiama “smoke stopper”, ed è un sistema innovativo usato dai Vigili del fuoco utilizzato durante gli incendi che si innescano all’interno di ambienti chiusi.

L’obiettivo è quello di evitare che i fumi prodotti dalla combustione si propaghino in eccesso all’interno dello stabile, confinandoli nell’area interessata e consentendo in questo modo una evacuazione più agevole.

La “smoke stopper” è stata usata nell’incendio del condominio avvenuto ieri, giovedì 13 febbraio, in via Fatima a Milano nel quartiere Giambellino. Le fiamme hanno mandato in ospedale 16 persone, con un 53enne ricoverato in gravi condizioni.