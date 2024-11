La foto del giorno scelta per voi da Blitz Quotidiano è la stretta di mano tra Trump e Biden alla Casa Bianca. “La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole. Ma oggi è una bella giornata e sono grato per questa transizione così liscia” ha detto Donald Trump a Joe Biden nello Studio Ovale. Il tycoon ha aggiunto di “apprezzare molto” l’invito del presidente. Biden ha ricambiato con un semplice “prego”.

La stretta di mano tra Trump e Biden

Trump e Biden si sono stretti cordialmente la mano davanti al caminetto acceso.

I due presidenti erano sorridenti e rilassati, gentili l’uno con l’altro, un atteggiamento e un’atmosfera completamente diversa rispetto al dibattito tv di giugno, l’ultimo incontro diretto tra i due che da allora si sono incrociati solo alle commemorazioni per l’11 settembre.