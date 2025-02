In occasione del secondo anniversario del naufragio di Cutro in cui morirono 94 migranti, 35 dei quali minori, ed in cui ci fu un numero imprecisato di dispersi, sulla spiaggia della tragedia si è svolta una veglia di preghiera.

Presente anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein insieme ai parlamentari Nicola Irto, Nico Stumpo, il parlamentare europeo Sandro Ruotolo. Presenti anche il vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, e il vescovo di Cassano allo Ionio.