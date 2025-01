Un Vigile del Fuoco sul luogo dove, a Catania, a causa di una fuga di gas, è crollata una palazzina di tre piani in ristrutturazione. L’esplosione è avvenuta in via Gualandi nel quartiere di San Giovanni Galermo. Quattordici persone sono rimaste ferite, di cui una grave. Ed ora ci sono diverse famiglie senza casa.