Scenografica, accurata e coraggiosa, la mostra “Caravaggio 2025” trasforma il buio delle quattro sale di Palazzo Barberini a Roma, in un’esperienza visiva straordinaria. Dal 7 marzo al 6 luglio, 24 spettacolari opere di Caravaggio ritrovano la luce, come se fossero appena emerse da un lungo oblio. Tra i capolavori esposti, ci sono il ritratto di Maffeo Barberini, recentemente scoperto e mai visto prima, e l’Ecce Homo, riscoperto di recente e tornato in Italia dopo oltre quattro secoli trascorsi in Spagna. Inoltre, per la prima volta, i due san Giovanni Battista di Caravaggio sono esposti sulla stessa parete. Un’altra novità riguarda la prima versione della Conversione di Saulo, proveniente da una collezione privata, e Il Martirio di Sant’Orsola, capolavoro di Intesa Sanpaolo, che ha subito una meticolosa opera di restauro che ha portato alla luce tre figure scomparse nel tempo. Un’occasione imperdibile per ammirare alcuni dei lavori più significativi dell’artista.