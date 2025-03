Fiamme nella notte all’interno di una concessionaria Tesla a Roma. È accaduto intorno alle 4.30 in via Serracapriola in zona Torrenova, in periferia. A fuoco 17 auto: le fiamme hanno interessato solo parzialmente la struttura in cui si trovavano i veicoli. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi. Tra le ipotesi non si esclude infatti quella del dolo. Si teme che qualcuno possa aver preso di mira la concessionaria dell’azienda di proprietà di Elon Musk come sta accadendo, ormai da giorni, anche in diverse città degli Stati Uniti.