Duecento candeline, simboliche, spente insieme. Grande festa a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze per due gemelli centenari, Paola e Paolo Anzidei, nati il 26 maggio 1925, che hanno celebrato il traguardo con parenti e amici. Una quarantina le persone che si sono riunite per festeggiare entrambi a Paterno, una frazione, nella casa dove vive Paolo assistito da una badante. Paola Anzidei invece è ospite di una rsa a Fiesole insieme al marito Adolfo, 98 anni.