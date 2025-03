Donald Trump siede in una Tesla Model S con accanto il ceo dell’azienda nonché suo consigliere Elon Musk. I due sono stati immortalati sorridenti sul prato che si trova davanti alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di voler acquistare una Tesla per sostenere l’azienda crollata in Borsa e alle prese con consistenti azioni di boicottaggio in tutto il mondo.