C’è una funzione segreta di Whatsapp che serve per chiamare, ma senza svelare qual è la propria posizione. Come funziona

Whatsapp è entrata nelle nostre abitudini con una naturalezza tale da farci dimenticare quanto sia diventata centrale nella vita quotidiana. Messaggi, chiamate e videochiamate scandiscono le giornate di milioni di persone. Spesso, senza che ci si soffermi davvero su come funzionino questi strumenti o su quali dati vengano condivisi ogni volta che li utilizziamo.

L’app si evolve di continuo, introducendo funzioni pensate per rendere la comunicazione più semplice e immediata, ma anche per rispondere a un’esigenza sempre più sentita: quella di proteggere la propria privacy.

Proprio sul fronte della sicurezza, Whatsapp nasconde opzioni poco conosciute che possono fare una differenza concreta nell’uso quotidiano. Tra queste c’è una funzione che consente di effettuare chiamate senza esporre informazioni sensibili legate alla posizione, un dettaglio che molti utenti ignorano e che può risultare decisivo in diverse situazioni.

Conoscere e attivare questo strumento significa usare l’app in modo più consapevole, riducendo i rischi e mantenendo un maggiore controllo sui propri dati.

La funzione di Whatsapp che protegge la tua privacy: ecco come nascondere la tua posizione nelle chiamate

Whatsapp è uno strumento che milioni di persone utilizzano ogni giorno con estrema naturalezza, spesso senza interrogarsi su ciò che accade dietro una semplice chiamata o un messaggio. Eppure, proprio nelle funzioni più comuni si nascondono aspetti delicati legati alla sicurezza digitale, che meritano attenzione.

Rispondere a una chiamata sull’app senza aver verificato alcune impostazioni fondamentali può infatti esporre dati sensibili, come l’indirizzo IP, un’informazione tecnica che può rivelare molto più di quanto si pensi sulla posizione e sulla rete utilizzata.

Negli ultimi mesi è cresciuta l’attenzione su questo tema, anche perché WhatsApp ha introdotto strumenti pensati per rafforzare la tutela della privacy degli utenti.

Tra questi c’è una funzione specifica che consente di mascherare l’indirizzo IP durante le chiamate, riducendo il rischio che venga intercettato o utilizzato in modo improprio. Si tratta di un’opzione già disponibile all’interno dell’app, ma ancora poco conosciuta e spesso lasciata disattivata per semplice disattenzione.

Attivarla richiede pochi passaggi all’interno delle impostazioni, nella sezione dedicata alla privacy e alle opzioni avanzate, ma l’impatto sulla sicurezza è tutt’altro che marginale. Nascondere l’indirizzo IP significa aggiungere un ulteriore livello di protezione alle proprie comunicazioni, soprattutto in un’epoca in cui le truffe digitali e gli abusi online sono sempre più sofisticati.

Usare WhatsApp in modo consapevole non vuol dire rinunciare alla comodità, ma imparare a sfruttare al meglio gli strumenti già a disposizione. Conoscere queste funzioni e diffonderle tra amici e familiari può fare la differenza, trasformando un gesto quotidiano come rispondere a una chiamata in un’azione più sicura e responsabile.