La guida completa su come scegliere le uova: come leggere i codici sul guscio e cosa significano

Hai mai notato i numeri stampati sul guscio delle uova? Questi codici non solo indicano se le uova provengono da allevamenti a terra o all’aperto, ma rivelano anche se sono prodotte in Italia o all’estero. In questo articolo ti guideremo alla scoperta del significato di queste preziose informazioni stampate su ogni uovo acquistato in negozio. Vediamo insieme come leggere questi numeri e lettere. Informazioni che ti aiuteranno ora decifrare il codice sulle uova e fare scelte più informate e consapevoli quando fai la spesa.

Come leggere i codici sulle uova

Il primo numero del codice va da 0 a 3 e indica il tipo di allevamento:

0: allevamento biologico

1: allevamento all’aperto

2: allevamento a terra

3: allevamento in gabbia

Successivamente, troviamo una sigla che indica la nazione di produzione. Se desideri acquistare uova italiane, cerca quelle con le lettere “IT”. Segue un codice di tre numeri che rappresenta il Comune dove si trova l’allevamento, corrispondente al codice Istat del Comune. Infine, può essere presente la sigla della Provincia. L’ultimo numero del codice fornisce il codice specifico dell’allevamento, utile principalmente per tracciabilità in caso di problemi specifici.

Elenco dei codici di allevamento

Il codice più importante per il consumatore è il primo numero, che indica il metodo di allevamento della gallina:

Uova categoria “0”: allevamento biologico, con spazio all’aperto e massimo 6 galline per metro quadro.

Uova categoria “1”: allevamento all’aperto, ma con spazio disponibile inferiore rispetto al biologico.

Uova categoria “2”: allevamento a terra, in capannoni chiusi ma senza gabbie.

Uova categoria “3”: allevamento in gabbie, con galline tenute in gabbie impilate.

Queste condizioni di allevamento possono influire sulla qualità dell’uovo, quindi è un’informazione cruciale per fare una scelta consapevole.

Le uova biologiche sono allevate all’aperto?

Sì, le uova biologiche provengono da allevamenti in cui le galline hanno accesso anche all’aperto. Tuttavia, non tutte le uova da allevamenti all’aperto sono biologiche. Le uova con il codice “1” provengono da allevamenti all’aperto, ma con meno spazio rispetto ai biologici.

Categoria delle uova

Sulla confezione delle uova troviamo spesso la scritta “Categoria A”, che indica uova destinate alla vendita al pubblico e non per uso industriale. È un’informazione comune, poiché tutte le uova in vendita al dettaglio sono di Categoria A.

Cosa indica la scritta “Extra”?

La scritta “Extra” sulla confezione delle uova segnala che sono molto fresche, deposte da massimo 9 giorni. La confezione riporta anche la data di deposizione, mentre la data di scadenza per legge è di 28 giorni dalla deposizione.