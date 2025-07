Bali si afferma come una delle mete più amate da chi cerca una vacanza che unisca relax, natura e tradizioni secolari. Il trend del momento

Il fascino di Bali si estende ben oltre le sue spiagge: dalle montagne vulcaniche alle risaie terrazzate, passando per piccoli villaggi artigiani e cerimonie religiose, l’isola riesce a incantare ogni tipo di viaggiatore. Ogni zona dell’isola ha una propria anima e scegliere il giusto itinerario può trasformare una semplice vacanza in un’avventura indimenticabile.

Uno degli elementi centrali della vita balinese è la religione induista, visibile nei numerosi templi – chiamati pura – che punteggiano il paesaggio. Il Tanah Lot, arroccato su uno sperone roccioso sull’oceano, è tra i luoghi più iconici per ammirare il tramonto. Il tempio madre di Besakih, ai piedi del Monte Agung, e il Tirta Empul, noto per le sue acque purificatrici, rappresentano tappe obbligate per chi desidera entrare in contatto con la spiritualità locale.

Ubud, il cuore culturale dell’isola, offre invece musei, gallerie d’arte, mercati tradizionali e spettacoli serali nei palazzi reali. È anche il punto di partenza ideale per visitare le famose risaie di Tegalalang, simbolo del sistema agricolo subak, riconosciuto come patrimonio dell’umanità.

Tutti vogliono andare a Bali

Chi sogna il mare trova a Bali un’ampia scelta tra spiagge mondane e tratti più tranquilli. Le località meridionali come Kuta, Legian e Seminyak attraggono chi cerca vita notturna e locali alla moda, mentre Sanur, sulla costa orientale, offre un’atmosfera più rilassata. I surfisti si dirigono verso le onde di Jimbaran e Uluwatu, dove la natura rocciosa si fonde con l’energia dell’oceano. Proprio a Uluwatu sorge un altro celebre tempio, abitato da scimmie e noto per gli spettacoli serali di danza kecak.

Gli appassionati di immersioni possono scoprire le meraviglie sottomarine nei pressi di Padangbai, Amed e Tulamben, dove giace il relitto della nave Liberty, affondato durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche lo snorkeling è molto diffuso, soprattutto nelle acque limpide delle isole minori di Nusa Lembongan e Nusa Penida.

Lontano dalle coste, l’interno dell’isola sorprende per la varietà dei paesaggi e l’abbondanza di esperienze. Uno dei trekking più emozionanti è quello sul Monte Batur: partendo prima dell’alba, si raggiunge la vetta per assistere a uno spettacolare sorgere del sole sulla caldera. Non è necessaria una grande preparazione fisica, ma è consigliato affidarsi a guide locali esperte. La zona di Munduk, nel nord, è celebre per le sue cascate scenografiche e le piantagioni di caffè e spezie, visitabili con facili escursioni. Per chi cerca l’adrenalina, il rafting sul fiume Ayung o il canyoning tra gole e piscine naturali offrono un lato più avventuroso dell’isola.

Il clima balinese è tipicamente equatoriale, con una stagione secca da aprile a ottobre e una più umida da novembre a marzo. I mesi di luglio e agosto, pur essendo i più affollati e costosi, sono ideali per chi desidera vivere l’isola nella sua piena vitalità. Per una vacanza più tranquilla ma con tempo ancora favorevole, maggio, giugno e settembre rappresentano ottime alternative. Durante la stagione delle piogge le precipitazioni sono frequenti ma brevi, e molte attività turistiche continuano normalmente. Tuttavia, alcune escursioni – specialmente in montagna – possono subire modifiche.

Un evento particolare da considerare è il Nyepi, il capodanno balinese: un giorno di silenzio assoluto durante il quale l’intera isola si ferma. Non si viaggia, non si lavora, e perfino l’aeroporto chiude. È un momento unico che riflette l’introspezione e la spiritualità del popolo balinese.