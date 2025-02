Mercoledì 5 febbraio, a Treviso, si è verificato un episodio commovente che dimostra ancora una volta quanto gli animali possano essere sensibili e preziosi in situazioni di emergenza. Nel tardo pomeriggio, lungo viale della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un cane di razza Amstaff, di nome Mia, che abbaiava nervosamente ai margini della carreggiata. Il comportamento dell’animale sembrava un chiaro tentativo di richiamare l’attenzione dei passanti.

Il cane guida gli agenti dalla proprietaria

Insospettiti dall’atteggiamento del cane, gli agenti delle volanti sono scesi dalle loro autovetture e hanno seguito Mia, che li ha condotti in un parcheggio poco distante. Lì, distesa a terra in stato di semi-incoscienza, si trovava una donna di mezza età, colta da un malore improvviso. Grazie alla prontezza del cane, la signora è stata rapidamente soccorsa dal personale medico del Suem, che è riuscito a stabilizzarla sul posto. La donna, una volta ripresasi, ha voluto ringraziare personalmente i poliziotti per il tempestivo intervento.