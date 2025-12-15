L’antica ricetta della pasta all’amatriciana da provare subito: è talmente buona che fa perdere la testa a chiunque.

Tra le ricette della cucina italiana più amate e famose anche all’estero c’è sicuramente la pasta all’amatriciana che, come tutti i piatti, hanno subito varie contaminazioni dando vita a diverse varianti. C’è, infatti, chi oggi la prepara con l’aglio o la cipolla nel sugo e chi, addirittura, sostituisce il guanciale con la pancetta.

La ricetta tradizione della pasta all’amatriciana nata ad Amatrice dove il piatto è nato. Inizialmente era senza pomodoro e prendeva il nome di gricia. Successivamente fu aggiunto anche il pomodoro e assunse il nome di Amatriciana diventando popolare in tutto il mondo. La ricetta originale della pasta all’amatriciana non prevede l’uso nè di cipolla né di aglio. Inoltre, va rigorosamente usato guanciale e pecorino romano. Per quanto riguarda il formato della pasta, è sempre da preferire la pasta lunga, in particolare i bucatini ma c’è anche chi ama preparare l’amatriciana con la pasta corta come i rigatoni.

La ricetta antica della pasta all’amatriciana: tutti i passaggi per un piatto stellare

Tra i piatti della cucina romana più amati c’è sicuramente l’amatriciana il cui sapore è reso spettacolare dal connubio perfetto creato dalla combinazione di pomodoro, guanciale e pecorino. Gli ingredienti per preparare bucatini all’amatriciana per quattro persone sono:

800 g pomodori

500 g bucatini

150 g guanciale

50 g pecorino romano grattugiato

q.b. peperoncino

q.b. sale e pepe nero

q.b. olio extra vergine di oliva

Prendete il guanciale, eliminate la cotenna, tagliatelo a fette e poi a listerelle: prendete una padella e soffriggetelo con pochissimo olio. Per un piatto più leggero, potete evitare anche di aggiungere olio facendo cuocere il guanciale utilizzando il suo stesso grasso. Dopo pochi minuti aggiungete il peperoncino e, successivamente, i pomodori pelati privati della pelle e tagliati a spicchi. Salate e fate cuocere per 50 minuti.

Quando si avvicina il termine dei tempi di cottura del pomodoro, cominciate a cuocere i bucatini scolandoli al dente. Mantecate i bucatini con il pomodoro e il pecorino romano e serviteli caldissimi aggiungendo ancora pecorino e una grattugiata di pepe nero.

Il piatto sarà semplicemente spettacolare e sarà amato anche da chi, comunemente, preferisce altri piatti della cucina romana come la carbonara, cacio e pepe o la stessa gricia.

Esattamente come molti piatti della cucina italiana, anche i bucatini all’amatriciana si preparano in poco tempo regalando un piacere sensazionale al palato e agli occhi.