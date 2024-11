Il tema della violenza di genere è purtroppo sempre più di attualità: questa è l’esigenza che sta alla base della pubblicazione di ”La prevenzione dei femminicidi. Soggetti che si odiano”, un libro di Giuseppe D’Amore. L’autore, psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista studia e affronta l’argomento da diversi anni, anche svolgendo incontri finalizzati alla prevenzione della violenza per amministrazioni comunali, associazioni e organizzazioni un po’ in tutta Italia. Il libro è stato pubblicato a ottobre 2024 sulla piattaforma di self-publishing di Amazon, anche in versione digitale nella forma di “e-book replica”.

“Ogni istante 25 novembre”: questo slogan è la frase che forse più di tutte racchiude il messaggio che il libro intende comunicare. Un libro, questo, che guarda al fenomeno della violenza in generale e dei femminicidi in particolare, utilizzando le prospettive di diverse discipline, per arrivare a proporre un’ipotesi operativa per una valida azione di prevenzione. La violenza è vista qui come un ”evento relazionale complesso”, che si annida spesso negli anfratti più impensati della nostra cultura nella forma di una “violenza invisibile”.

Qualsiasi tentativo di combattere e prevenire i femminicidi, quindi, dovrebbe necessariamente mettere in discussione non solo l’atto violento, ma anche il contesto che lo ha generato e reso possibile, per poterlo modificare. Da qui nasce la proposta del “metodo della collaborazione convincente” come una strada possibile da percorrere per la costruzione di una società fatta di individui liberati dalla “presenza” della violenza.

Un approccio, quindi, non solo psicologico, ma anche sociologico, antropologico, neurologico, e che prende in considerazione anche gli aspetti economici, politici e addirittura della logica matematica. Un testo che si rivolge a tutti, ma soprattutto ai giovani, ai protagonisti della società del futuro, nell’ottica della costruzione di un mondo migliore.

Giuseppe D’Amore (1968) è psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe). I suoi interessi scientifici sono rivolti al tema del soggetto, della relazione umana e del rapporto di coppia, ambito nel quale ha una lunga esperienza professionale. È autore di diversi articoli e libri dedicati a questi argomenti, tra cui Soggetti che si incontrano, La Caravella Editrice, Viterbo, 2021 e Soggetti che si amano, La Caravella Editrice, Viterbo, 2023. È presidente dell’Associazione Sviluppo e Relazione (www.sviluppoerelazione.it), che opera con l’intento di sviluppare la cultura e la competenza della psicologia clinica e della psicoterapia. Svolge da anni incontri di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere per le amministrazioni locali in vari comuni d’Italia.

Si può acquistare il libro su Amazon, sia in versione cartacea che e-book.